Rhein-Kreis Neuss als digitaler Aussteller : Kommunen präsentieren Pläne für Stadtentwicklung

Rhein-Kreis Bei der Stadt- und Projektentwicklungsmesse stellte der Rhein-Kreis 15 aktuelle Projekte aus. Dabei geht es unter anderem um Wohnungsbau und Klimaschutzsiedlungen.

Statt auf dem Areal Bähler in Meerbusch, musste die „polis Convention 2020“ im Internet ausgerichtet werden. Auch der Rhein-Kreis Neuss beteiligte sich als digitaler Aussteller an der zweitägigen Stadt- und Projektentwicklungsmesse. Die Voraussetzungen dafür haben Robert Abts, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, und sein Mitarbeiter Leon Theißen – unter anderem zuständig für digitale Wirtschaft – geschaffen. Alle Kommunen des Rhein-Kreises waren mit einem Projektportfolio bei der virutellen „polis Convention 2020“ vertreten. Abts und Theißen zeigten sich mit dem Auftritt zufrieden und standen zudem an beiden Messetagen zum Gespräch zur Verfügung.

Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke verschaffte sich einen Eindruck, wie Investorenansprache und Kundenkommunikation in Zeiten der Pandemie funktionieren. Er sagt: „Als digitale Aussteller sind wir mit der Wirtschaftsförderung erfolgreich neue Wege gegangen, um Kontakte zu knüpfen und unser Dienstleistungsangebot weiter zielgruppenwirksam zu platzieren.“ Auf der „polis Convention 2020“ trafen sich Kreise, Kommunen, Investoren, Finanzierer, Architekten, Planer und Entwickler, um gemeinsam Ideen anzustoßen. Am digitalen Gemeinschaftsstand der „Standort Niederrhein GmbH“ waren die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises mit seinen acht Kommunen vertreten. Vorgestellt wurden 15 aktuelle Projekte aus dem Kreisgebiet – vom Wohnungsbau im Beethoven-Quartier (Dormagen) und an der Körschgensweide (Glehn) über die „Klimaschutzsiedlung Blausteinsweg“ (Holzheim) bis zum Projekt „Urbanes Leben mitten in Osterath“.