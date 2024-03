Erste Fair-Trade-Tour in der Region Mit dem Fahrrad zu fairen Handelsorten im Rhein-Kreis

Man kann ganz klassisch bei Ziffer eins starten, aber auch – wie von Petra Koch vorgeschlagen – bei Ziffer 35. Denn egal, ob man sich am Sporthafen auf das Fahrrad setzt oder in Zons: Nach exakt 87,8 Kilometern im Sattel ist man wieder am Ausgangspunkt. Dazwischen aber hat man an 20 Stellen Cafés, Hofläden, Weltläden und Klöster kennengelernt, die sich in besonderer Weise dem fairen Handel verpflichtet fühlen. Denn das gibt den Titel vor bei dieser ersten Fahrradroute „Fair und regional“ des Rhein-Kreises, dem bald eine zweite folgen soll. Die wird durch den Norden von Neuss, Kaarst und Meerbusch führen.