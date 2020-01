Start-ups im Rhein-Kreis Neuss : Kreis stellt ChemLab auf dem „Digital Demo Day“ vor

Rhein-Kreis Nach dem Erfolg des Vorjahres wird das Messegelände des Areal Böhler in Meerbusch am 13. Februar wieder zum Veranstaltungsort für den Digital Demo Day (DDD). Mehr als 4000 Besucher werden erwartet zu einem Programm mit 30 Top-Speakern sowie 175 nationalen und internationalen Start-ups.

Sie stellen ihre digitalen Produkte und Technologien aus den Bereichen Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality sowie Cyber Security vor. Der Rhein-Kreis Neuss wird mit dem ChemLab-Projekt vertreten sein. „Der Digital Demo Day ist das größte B2B Digital-Lab Deutschlands für einen Tag“, so die Organisatoren.

Veranstaltet wird er vom Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland, bei dem der Rhein-Kreis Neuss seit 2016 einer von vier Gesellschaftern ist. „Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, aus denen wiederum neue Unternehmen und Arbeitsplätze entstehen, ist eine der Zielsetzungen, mit der sich die Wirtschaftsförderung des Kreises intensiv der Gründer- und Start-up-Szene widmet“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Gerade mit Blick auf den nachhaltigen Strukturwandel in der Region sei es wichtig, Projekte zu initiieren, die Innovationen und den digitalen Fortschritt in der Wirtschaft stärken. Eines der Digitalprojekte, das der Kreis bereits im Rahmen seiner „Digitalisierungsstrategie Wirtschaft“ angestoßen hat, ist das ChemLab, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Dormagen und dem Chempark Betreiber Currenta, zu dem in der Dormagener Innenstadt ein Netzwerk-Ort eingerichtet worden ist. Ziel des ChemLab-Projektes ist es, die Digitalisierung der chemischen Industrie durch Kooperationsprojekte mit innovativen Start-ups, dem IT-Mittelstand und den Hochschulen der Region voranzutreiben. Bisherige Ergebnisse wollen der Kreis und seine Partner auf dem Digital Demo Day zeigen.