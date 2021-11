Corona-Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Kreis eröffnet neue stationäre Impfstelle

Im Rhein-Kreis Neuss soll es eine neue stationäre Impf-Anlaufstelle geben. Am Donnerstag nimmt sie in Neuss den Betrieb auf. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rhein-Kreis Angesichts der vierten Corona-Welle mit hohen Infektionszahlen, auch unter voll Geimpften, erweitert der Rhein-Kreis Neuss sein Impfangebot. Es wird wieder eine stationäre Impfstelle geben.

Zusätzlich zu den mobilen Impfterminen im Kreisgebiet wird eine feste Impfstation in Neuss den Betrieb aufnehmen. Die dauerhafte Impfstelle mit zunächst vier Impfstraßen wird am Donnerstag, dem 18. November, an der Hammer Landstraße 51 in den Räumen des dortigen Corona-Testzentrums ihre Türen öffnen.