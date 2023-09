Werbekampagne des Rhein-Kreis Neuss Wie die Kreisverwaltung um Personal wirbt

Die 15 Kolleginnen und Kollegen, die in den Videos einen persönlichen Einblick in ihren Berufsalltag geben, stehen stellvertretend für die rund 1300 Beschäftigten des Rhein-Kreises. Die Videos werden in den kommenden Wochen nach und nach unter anderem auf den Social-Media-Plattformen des Kreises veröffentlicht.