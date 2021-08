Start-up-Messe im Rhein-Kreis Neuss : „Digital Demo Day“ – die Zukunft im Jetzt

Sie stellten das Programm vor (v.l.): Dirk Brügge, Rafael Lendzion, Gregor Berghausen, Tim Eschert, Michael Rauterkus, Klemens Gaida und Peter Hornik. Foto: Dieter Staniek

Rhein-Kreis Die Start-up-Messe lockt am 9. September auf das Areal Böhler. Insgesamt 150 Start-ups sind dabei. Erwartet werden rund 4000 Besucher. Was den „Digital Demo Day“ für Aussteller und Besucher so reizvoll macht.