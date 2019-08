Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Standort Niederrhein wirbt in London für die Region

Rhein-Kreis Im Fokus standen britische Unternehmer und Investoren, die ein Interesse an einem Markteintritt am Niederrhein haben.

Der gemeinsamen Einladung in Kooperation mit der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer waren mehr als 60 Gäste gefolgt, die Interesse an einem Markteintritt in Nordrhein-Westfalen und am Standort Niederrhein haben. Nach der offiziellen Begrüßung führte Oliver Schramm, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft bei der deutschen Botschaft in London, in die Thematik ein und übergab dann das Wort an Dagmar Wülknitz, Head of Business Unit UK bei NRW.Invest, die den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen vorstellte. Dabei betonte sie, dass das Vereinigte Königreich einer der wichtigsten Handelspartner und eines der größten Investorenländer von NRW sei.