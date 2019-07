Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Staatssekretär spricht beim IHK-Sommerfest über Klimawandel

Rhein-Kreis Welche Folgen hat der Klimawandel für die Wirtschaft im Land? Und wie gelingt ein besseres Miteinander von Umweltbehörden und Betrieben? Diese Fragen standen beim Sommerfest der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein im Mittelpunkt.

Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, war Gastredner des Abends. „Mit Regelungen aus Ihrem Hause sind zahlreiche Betriebe früher oder später konfrontiert“, sagte IHK-Präsident Elmar te Neues zur Begrüßung. „Wer Lebensmittel produziert und mit ihnen handelt, unterliegt der Lebensmittelüberwachung. Wer ein Industrieunternehmen betreibt, muss Immissionsanforderungen beachten. Und wer expandieren möchte, braucht in der Regel Flächen – und deren Verfügbarkeit ist auch von Umweltaspekten abhängig.“ Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, erinnerte daran, dass sich auch die IHK intensiv mit Umweltschutz befasst: „Wir informieren und beraten beispielsweise zu Abfallentsorgung, Chemikalienrecht, Gewässerschutz und Immissionsschutz.“ Der IHK-Präsident prognostizierte, dass die Unternehmen in Zukunft noch mehr Berührungspunkte mit dem Umweltministerium haben werden. „Umwelt-, Klima-, und Naturschutz spielen für immer mehr Menschen eine Rolle.“

Bottermann griff den Ball auf: „Der Klimawandel ist da, wir spüren ihn, und auch die Unternehmen spüren ihn.“ Beispielsweise sei in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens die Wasserknappheit in den Sommermonaten ein zunehmendes Problem. Gleichzeitig plädierte der Staatssekretär für eine Versachlichung der Debatte: „Wir sollten uns faktenbasiert und ohne Hysterie dem Thema stellen.“ Zweifellos sei der Klimawandel eine große Herausforderung, der sich alle stellen müssten. Mit dem Klimaabkommen von Paris seien die Weichen in die richtige Richtung gestellt worden. „Nordrhein-Westfalen hat bereits einen großen Beitrag geleistet“, betonte Bottermann. „Das Ende der Steinkohleförderung und der geplante Ausstieg aus der Braunkohle – das sind Leistungen für den Klimaschutz, die ihresgleichen suchen.“