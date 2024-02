Zukunft des Rheinland Klinikums im Rhein-Kreis Neuss Spiel auf Zeit wird für Krankenhäuser zur Gefahr

Mit den Beschlüssen im Aufsichtsrat im Dezember gab für das finanziell unter Druck stehende Rheinland Klinikum endlich Licht am Ende des Tunnels: Für die Hängepartie im Ringen um den richtigen Kurs bei der Restrukturierung und den Umgang mit dem schwächsten der vier Klinikstandorte, dem Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich, zeichnete sich ein Ende ab. Und das ohne Tabula-Rasa-Beschlüsse. Im Gegensatz zu früheren Forderungen in Gutachten und von Experten war von einer Schließung des Krankenhausstandortes Grevenbroich keine Rede mehr. Ausdrücklich wurde der Umbau zu einem ambulanten Gesundheitscampus betont.