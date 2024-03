Themen sind die Kreisleitstelle, Pflege, Strukturwandel und Umwelt Was die SPD für den Etat 2024 im Rhein-Kreis Neuss fordert

Mit dem Prüfantrag zur Schaffung einer „demenzfreundlichen Kommune“ will die SPD gewährleisten, dass Polizei und andere Dienste in der Unterstützung von Menschen mit Demenz geschult werden. In Notfällen sei die Polizei oft erster Ansprechpartner, sagt Sabine Kühl, sozialpolitische Sprecherin der SPD. Den Beamten fehle es dafür jedoch an Erfahrung und Ressourcen. Mit einem Siegel „Demenzfreundliche Kommune“ könne eine Zusammenarbeit zwischen Polizei, Gesundheitswesen, Feuerwehr, Rettungsdienst und anderen Institutionen gefördert werden.