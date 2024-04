Spaziergänge, Radtouren und Ausflugsziele Im Frühling den Rhein-Kreis Neuss entdecken

Für einen Spaziergang am Wasser eignen sich vor allem zahlreiche Routen rund um die Stadt Neuss. Eine davon startet an der Rheinfährstraße in Uedesheim. Von dort aus können Spaziergänger eine wunderbare Aussicht aufs gegenüberliegende Rheinufer von Düsseldorf-Himmelgeist genießen und vorbeiziehende Schiffe beobachten. Die Aussicht hält sich über den Uedesheimer Rheinbogen und die Fleher Brücke hinaus, wo es Richtung Grimlinghausen und auf einem Deich bis zum Sporthafen geht. Dort begrüßt die Erft den Rhein. Am Grimlinghausener Rheinufer sind einige historische Gebäude zu sehen. Wer noch weiter gehen will, kommt bis zur Kardinal-Frings-Brücke, von wo aus Spaziergänger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Ausgangspunkt gelangen.