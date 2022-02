Gesundheitsamt im Rhein-Kreis Neuss : Software-Probleme bei der Corona-Erfassung behoben

Rhein-Kreis Die Störung beim Einsatz der Pandemie-Software Sormas im Kreisgesundheitsamt ist behoben. Der Fehler lag nicht in der lokalen IT-Infrastruktur, sondern beim Anbieter. Die Aufarbeitung der Rückstände wird aber noch einige Tage dauern.

Nachdem die mit der Betreuung der Software beauftragte Firma Netzlink die dem Kreis zur Verfügung stehende Leistung erhöht hatte, läuft die Anwendung wieder problemlos. Das teilt der Kreis mit. Am Sonntag hatte Kreisdirektor und Krisenstabsleiter Dirk Brügge sich in einer Mail an die Geschäftsführung von Netzlink und dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) gewandt und um eine zeitnahe Problemlösung gebeten. „Nach der Intervention konnte das Problem schnell gelöst werden und Sormas läuft wieder in dem gewohnten Tempo“, erklärt Brügge.