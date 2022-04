Polis Convention 2022 im Rhein-Kreis Neuss : Fachmesse rückt Stadtentwicklung in den Blick

Rhein-Kreis Mit zehn Vorhaben und zahlreichen Vertretern präsentierten sich die Wirtschaftsförderung und die Kommunen des Kreises bei der „Polis Convention“-Messe für Stadt- und Projektentwicklung auf dem Areal Böhler in Meerbusch.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sowie die anderen Repräsentanten aus dem Rhein-Kreis Neuss trafen einen gut besuchten Gemeinschaftstand der Standort Niederrhein GmbH an. Zu Gast waren dort auch die Staatssekretäre Jan Heinisch und Christoph Dammermann von den für Bauen und Wirtschaft zuständigen Landesministerien in Düsseldorf. Das teilt der Kreis mit.

Am Standort-Niederrhein-Stand präsentierte sich der Kreis gemeinsam mit sechs Kommunen sowie den Städten Mönchengladbach und Krefeld. Neben dem „Gewerbequartier an der A 57“ ging es um Projekte wie „Malerviertel III“ und „ISEK und Masterplan Innenstadt“ in Dormagen oder Vorhaben wie „Kapellen zwischen A 46 und Auf den Hundert Morgen“ und „Neubaugebiet An Mevissen Wevelinghoven-Süd“ in Grevenbroich. Der „Entwicklungsbereich Jüchen-West“ stand ebenso im Blickpunkt wie der „BusinessSquare Kaarst“. Die Stadt Neuss präsentierte ihre Pläne mit dem Areal „Wendersplatz“, die Gemeinde Rommerskirchen die „Kooperative Baulandentwicklung Giller Höfe“ und die „Rommerskirchen Innovation Cradle“.