IHKs in NRW Über 800 Teilnehmer beim 12. Außenwirtschaftstag

Zu den Schwerpunkten des eintägigen Programms gehörten Fragen zur Zukunft des Chinageschäfts, Greentechnology made in NRW oder das Erschließen von Wachstumsmärkten und die Dekarbonisierung der Industrie. Neben Fachvorträgen, Diskussionsrunden und einer begleitenden Ausstellung mit mehr als 60 Ausstellern, gab es die Möglichkeit, den Austausch mit rund 50 Auslandshandelskammern zu suchen. „Mit diesem globalen Netzwerk und unserem Beratungsangebot vor Ort stehen die IHKs den Unternehmen unterstützend zur Seite“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz, der sich schon auf den Außenwirtschaftstag am 25. Juni 2025 in Mönchengladbach freut: „Ich rate den Außenhandelsunternehmen in der Region, sich diesen Termin vorzumerken. Es wird sich lohnen.“