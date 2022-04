Schloss Dyck in Jüchen : Frühling im Schlosspark

Schloss Dyck in Jüchen

Rhein-Kreis Neuss Wenn es ein Paradies für Gartenfreunde gibt, dann dürfte es ungefähr so aussehen: Im Landschaftspark von Schloss Dyck überbieten sich heimische und exotische Pflanzen mit bunter Blütenpracht.

Nach dem „Schlossfrühling“ an den Wochenenden in den Osterferien können Spaziergänger und Hobbyfotografen Schloss und Park wieder mit mehr Ruhe genießen. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf die nächsten Veranstaltungen im Jahreskalender der Stiftung Schloss Dyck. Dazu gehören zum Beispiel der Schloss-Dyck-Lauf am 15. Mai, ein Volkslauf durch die Höfe und den Park, aber auch die „Gartenlust Schloss Dyck“ vom 16. bis 19. Juni, ein großes Gartenfestival mit vielen Angeboten zu den Themen Pflanzen, Accessoires und Lifestyle. Kulinarisches und Live-Musik sind ebenfalls mit dabei. Dass Schloss und Park auch ganz anders können, zeigen sie dann wieder im Herbst und Winter beim Lichtfestival vom 2. bis 18. September, beim Schlossherbst vom 30. September bis 3. Oktober und 7. bis 9. Oktober sowie bei der Schlossweihnacht vom ersten bis vierten Adventwochenende.