Kinderbauernhof Neuss

An 365 Tagen im Jahr steht der Kinderbauernhof in Neuss Selikum Besuchern kostenfrei zur Verfügung (Nixhütter Weg 141 in Neuss). Kinder erhalten hier einen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof – begleitet von Pferdewiehern und Ziegenmeckern. An den Feiertagen, 24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar, hat der Kinderbauernhof von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Auch ein großer Spielplatz ist vorhanden.

In Dormagen hält der Tierpark „Tannenbusch“ viele Überraschungen für seine kleinen Besucher bereit. Neben dem Wildpark kommen sportlich Aktive auf einem rund drei Kilometer langen Trimm-Dich-Parcours mit verschiedenen Fitness- und Klettergeräten auf ihre Kosten. Der Eintritt ist auch hier frei, außer samstags, sonntags und an Feiertagen.