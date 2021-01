Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : So hart trifft Corona die Kleingewerbetreibenden

So hart trifft Corona die Kleingewerbetreibenden

Rhein-Kreis Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen im Rhein-Kreis Neuss insbesondere Kleingewerbetreibende und Solo-Selbstständige besonders hart. Das verdeutlicht eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, deren Ergebnisse jetzt vorliegen.

An der Befragung haben rund 350 Kleingewerbetreibende und Solo-Selbstständige teilgenommen. Kleingewerbetreibende sind Unternehmer, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Im Bezirk der IHK Mittlerer Niederrhein sind dies knapp 48.000. Zum Jahresbeginn meldet ein Großteil der Kleingewerbetreibenden und Solo-Selbstständigen eine schlechte Geschäftslage (40 Prozent). Nur ein Viertel bewertet die eigene Lage als gut, ein Drittel als befriedigend. Das teilt die IHK mit.

Auch der Blick in die Zukunft ist weniger optimistisch: 45 Prozent rechnen damit, dass ihre Lage im Jahr 2021 ähnlich bleibt wie 2020, 36 Prozent befürchten eine Verschlechterung. Nur 20 Prozent gehen von einer besseren Geschäftslage in 2021 aus. „Die Lage der Kleingewerbetreibenden ist damit deutlich schlechter als die Lage der Gesamtwirtschaft, wie wir sie Ende November analysiert haben“, so te Neues.