Bund fördert Aufbau der Schlüsseltechnologie : Der Rhein-Kreis sieht sich als idealen Standort für Batteriefabrik

Rhein-Kreis Konsortiumssprecher stellt Projekt einer Batteriezellenfertigung im Kreisausschuss vor. Markert (Grüne): „Weg in neue Zukunft.“

So viel Einigkeit ist selten. Einstimmig positionierte sich der Kreisausschuss in der Frage, eine Batteriezellproduktion anzusiedeln. Sowohl die CDU/FDP-Koalition – inklusive der UWG – als auch die vereinte Opposition von SPD über Bündnisgrüne bis hin zur Linken sehen den Rhein-Kreis als idealen Standort für diese zukünftige Schlüsseltechnologie. Die Verwaltung wurde beauftragt, „das Projekt im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen“.

Rainer Thiel (SPD) setzte durch, dass eine Kreis-Offensive ausdrücklich erwünscht ist. Damit liegt der Oppositionsführer auf Linie der vier SPD-Bürgermeister aus Dormagen, Grevenbroich, Neuss und Rommerskirchen, die bereits im Vorfeld der Sitzung in einem Brief an SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und den wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, für eine Batteriezellfertigung im Rhein-Kreis geworben hatten. Für die Grünen zeigte Hans Christian Markert viel „Sinn für diese innovative Technologie“. Der frühere Landtagsabgeordnete ist im Thema, denn er leitete einst die Enquetekommission zur Zukunft der Chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen.