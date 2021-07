Corona-Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder deutlich über die Zehner-Marke

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 116 Menschen (Vortag: 117) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich fünf (Vortag: drei) in einem Krankenhaus.

Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 38 Fällen (Vortag: 42) die Alpha-Variante – „britische“ –, bei keinem Fall (Vortag: 1) die Beta-Variante – „südafrikanische“ – und bei 43 Fällen (Vortag: 43) die Delta-Variante – „indische“ – nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.

Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 18.362 (Vortag: 18.350) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 116 Infizierten gehören 31 (Vortag: 28) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 258 Personen (Vortag: 267) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

„Jeder sollte sich unbedingt impfen lassen und so sich selbst und andere schützen“, appelliert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nur so könne eine vierte Infektionswelle mit schweren Erkrankungen vermieden werden. Die Impfungen seien der Schlüssel zum Erfolg in der Bewältigung der Pandemie und es stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung. „Ich rufe alle noch nicht Geimpften auf: Vereinbaren Sie unbedingt einen Impftermin bei Ihrem Haus- oder Betriebsarzt oder im Impfzentrum.“ Zudem bittet der Landrat, noch nicht geimpfte Verwandte, Freunde und Kollegen von einer Impfung zu überzeugen.