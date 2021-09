Hilfe im Rhein-Kreis Neuss : Schüler erhalten Tipps im Umgang mit Prüfungsangst

Rhein-Kreis Neuss Der Schulpsychologische Dienst des Rhein-Kreises bietet ab November Schülern ein kostenloses Training zum Umgang mit Prüfungsangst an.

In sechs Einheiten erlernen Schüler der 10. bis 13. Klasse aller weiterführenden Schulen, wie sie mit mehr Gelassenheit in Prüfungen gehen können. Die Treffen finden immer donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen des Schulpsychologischen Dienstes im Kreishaus Grevenbroich statt. Folgende Termine sind geplant: 25. November, 2. Dezember, 16. Dezember, 13. Januar, 20. Februar und 3. März. Eine Anmeldung ist bis zum 8. Oktober erforderlich.