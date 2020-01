Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg : Kreis analysiert Kohle-Kompromiss

Rhein-Kreis Der Kreistag will von der Bundesregierung die Folgen wissen und schreibt erneut einen Brief.

Allerdings beantragte Grünen-Sprecher Erhard Demmer, dass der Landrat nur eine Textpassage aus der Dezember-Resolution erneut dokumentiert. In der spricht sich der Kreistag dafür aus, dass die Vorschläge der sogenannten Kohlekommission aus dem Vorjahr vom Bund „eins zu eins umgesetzt“ werden. Das sei, so Demmer, jetzt nicht mehr der Fall. Mit der „Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg“ sei in der Vorwoche der mühsam gefundene politische und gesellschaftliche Kohlekompromiss aufgekündigt worden. Die Grünen, die im Dezember gegen das Strategiepapier votiert hatten, verharrten auch gestern allein in der Opposition. Nur Oliver Schulz von den Linken enthielt sich bei der Abstimmung.