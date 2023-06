Durchschnittliche Ehedauer Der Rhein-Kreis lässt sich später scheiden

Rhein-Kreis · Die Dauer bis zur Scheidung ist im Rhein-Kreis im Vergleich höher als in anderen Kreisen. Was sind die Knackpunkte in der Partnerschaft, welche sind es in der Scheidung?

15.06.2023, 04:50 Uhr

Paare, die sich im Rhein-Kreis Neuss scheiden lassen, tun das im Schnitt später als in den meisten umliegenden Kreisen. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Matheo Berndt Redaktion Neuss

Im Rhein-Kreis Neuss ist die Dauer der Ehe zum Zeitpunkt der Scheidung vergleichsweise länger als im Großteil der direkten Umgebung. Das besagt eine kürzlich veröffentliche Statistik des statistischen Landesamtes. Eheleute im Rhein-Kreis ließen sich 2023 – wenn es dazu kam – im Schnitt nach 15, 9 Jahren scheiden. Im gesamten Regierungsbezirk Düsseldorf liegt diese Zahl bei 15 Jahren, den Rhein-Kreis übertrifft von den zugehörigen Kreisen und kreisfreien Städten lediglich der Kreis Kleve mit 16,2 Jahren. Schlusslicht im Regierungsbezirk ist Duisburg mit 13,8 Jahren.