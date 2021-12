Kerzenmacherin aus dem Rhein-Kreis Neuss : Ein Licht für jeden Tag im Jahr

Besonders in der Corona-Zeit spielt der Kerzenschein eine besondere Rolle, erzählt Saskia Vierhuf. Foto: Iris Wilcke

Rhein-Kreis Neuss Saskia Vierhuf ist Kerzenmacherin und hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Besonders gefragt sind individuelle Anfertigungen, aber auch die Corona-Zeit hat sich auf die Nachfrage ausgewirkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Suche nach einer Taufkerze für ihre jüngste Tochter Jule führte für Saskia Vierhuf geradewegs in die Selbständigkeit. Die 50-Jährige wohnt im Rhein-Kreis Neuss und fertigt in ihrem Atelier, das in einem malerischen Hinterhof in Düsseldorf-Bilk liegt, personalisierte Kerzen an. „Ich wollte eine besondere, einzigartige Kerze,“ erinnert sich die Mutter von drei Kindern, die eigentlich aus der Modebranche kommt und nach einer Umschulung zur Kunsttherapeutin und der „Babypause“ 2013 die Villa Rosa Lotta eröffnete.

Dort fertigt sie Kerzen zu jedem Anlass an, wobei der Großteil auf Kommunion-, Tauf-, Hochzeits- und Trauerkerzen entfällt. Doch Saskia Vierhuf ist kreativ: „Eigentlich gibt es bei mir einen Kerzenkalender – zu jedem besonderen Tag oder Fest im Jahr, biete ich das passende Licht.“ Besonders in der dunklen Jahresrückt das Zusammensein in den Mittelpunkt. Gänseessen, Stammtisch oder Mädelsabend steht auf den Kerzen für diese Tage. Mini-Kerzen eignen sich wunderbar als Mitbringsel „anstatt Blumen“ oder als Gastgeschenk – die Tischdeko zum Mitnehmen also.

Die Entwürfe für die Kerzenfolie, die sie in Handarbeit auf die Rohlinge in verschiedensten Größen aufträgt, erstellt sie, ganz nach den Wünschen ihrer Kunden, am Computer: „Farbe, Datum, Namen, Symbole – das mache ich alles individuell.“ Auch längere Tauf- oder Trausprüche sind möglich. „Viele Freundeskreise haben einen Running Gag oder einen Satz, der immer wieder gesagt wird,“ erzählt Saskia Vierhuf, die sich gerne von den Ideen ihrer Kunden inspirieren lässt.

In der Coronazeit hat Licht eine besondere Rolle gespielt. „Ob es die Kerze war, die an die Oma geschickt wurde, damit man durch den Kerzenschein eine gewisse Nähe auch in der Distanz erzeugen konnte oder die Gedenkkerze auf der Fensterbank – die flackernde Flamme tröstet, spendet Wärme und erhellt nicht nur den Raum, sondern auch die Herzen.“

Nach dem Auftragen der Folie werden die Kerzen händisch mit Kerzenlack überzogen, dieser sorgt für ein schönes Finish und schützt zudem das Motiv. Verschenkfertig werden die Schätze dann mit handgestempelten Kärtchen versehen und in Seidenpapier verpackt. „Die Kärtchen schneiden wir aus Craftpapier selber zurecht und die Stempel sind alle selbstgemacht,“ so Saskia, „daher ist auch hier jedes Motiv und jeder Anlass möglich.“