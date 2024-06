Rhein-Kreis Neuss, RWE Power und NGZ loben Ehrenamtspreis 2024 aus Ehrenamtler mit sozialem Engagement gesucht

Preise Die Preisvergabe erfolgt in drei Kategorien. Das Preisgeld kommt dabei einem sozialen Zweck zu Gute, der in der Bewerbung benannt werden muss. Für den Jurypreis entscheiden die Juroren der beteiligten Partner mehrheitlich über den Gewinner oder die Gewinnerin, wobei der Preis, der mit 1500 Euro zugunsten eines sozialen Zweckes dotiert ist, auch auf mehrere Kandidaten aufgeteilt werden kann. Entscheiden wird die Jury auch, wer von den ehrenamtlich Engagierten, die unter 18 Jahre sind, mit dem Jugendpreis ausgezeichnet wird. Von den 1500 Euro Preisgeld fließen zwei Drittel einem sozialen Projekt zu, ein Drittel erhält die Gewinnerin bzw. der Gewinner. Auch der Jugendpreis kann auf mehrere Bewerbungen aufgeteilt werden. Mit ebenfalls 1500 Euro zugunsten eines sozialen Zwecks ist der Publikumspreis dotiert. Wer den bekommt, darüber entscheiden unsere Leser in einer Abstimmung. Die Jury wählt zuvor aus allen Einsendungen Kandidaten aus, die dann in unserer Zeitung in einzelnen Kurzporträts vorgestellt werden. Am 19. September wird es eine Übersicht über alle Kandidaten geben – dann wird für drei Tage die Abstimmung freigeschaltet. Die Bewerbung mit den meisten Stimmen erhält den Publikumspreis. Bei Gleichstand wird der Preis zwischen den Erstplatzierten geteilt.