Einsatz im Rhein-Kreis Neuss : Gemeinsam stark – Ehrenamtler mit sozialem Engagement gesucht

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss, RWE Power und die Neuß-Grevenbroicher Zeitung loben auch in diesem Jahr wieder einen Ehrenamtspreis für soziales Engagement aus. Ab sofort werden Vorschläge gesammelt.

Angesprochen sind Jugendliche, Frauen und Männer, die sich in Bereichen wie Schule, Kultur, Natur und Umwelt, Gesundheit, Jugendarbeit, Altenpflege, Betreuung, Inklusion, generationsübergreifende Begleitung, nachbarschaftliches Engagement oder Bildung engagieren und in der Regel nicht viele Worte über ihre Tätigkeit verlieren. Sie sind da, unterstützen, packen an und leisten so wertvolle Unterstützung, wo sie dringend gebraucht wird.

oder per Mail an:

Die Vorschläge können bis zum 2. August 2021 formlos, schriftlich oder per Mail an folgende Anschrift gesandt werden:

Diese Helfer und Unterstützer, ohne die vieles nicht möglich wäre, weil keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, wollen der Rhein-Kreis Neuss, RWE Power und die NGZ in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Dafür werden ab sofort Vorschläge – bis 2. August 2021 – gesammelt, wobei die Ehrenamtler von Dritten vorgeschlagen werden, sich aber durchaus auch selbst vorschlagen können. Vorgesehen sind Preise in den drei Kategorien: Jurypreis , Jugendpreis und Publikumspreis .

Beide Preise sind jeweils mit 1500 Euro zugunsten eines sozialen Zwecks dotiert, wobei der Jugendpreis-Gewinner ein Drittel seines Gewinns behalten darf. 1500 Euro gibt es auch für den Publikumspreis. Wer den allerdings bekommt, darüber entscheiden die NGZ-Leser in einer Abstimmung per Telefon oder online. Dazu werden von der Jury aus allen Einsendungen zwölf Kandidaten ausgewählt, die zunächst in der NGZ in einem Kurzporträt vorgestellt werden. Schließlich werden alle zwölf Bewerber nochmals mit entsprechender Telefonnummer und Online-Kontakt veröffentlicht, die Leser können abstimmen. Sieger wird, wer die meisten Stimmen erhält. Haben zwei Kandidaten die gleiche Anzahl an Stimmen und landen so auf dem ersten Platz, wird das Preisgeld von 1500 Euro geteilt.