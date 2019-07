Freizeittipps für den Rhein-Kreis Neuss : Rodelspaß und Livemusik zum Ferienstart

Rhein-Kreis Endlich Ferien! Wer aber noch nicht direkt in den Urlaub startet, kann am Wochenende im Rhein-Kreis Neuss eine ganze Menge erleben.

Bereits ab Freitag, 12. Juli, öffnet der „City Beach“ in Dormagen rund ums Historische Rathaus seine Pforten. Das Angebot läuft mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen bis 28. Juli. Zum Start am 12. Juli gibt es ab 20 Uhr eine Mega-90er-Jahre-Party mit „Mr. President“. Am Samstag spielen die Paveier bei der „Kölschen Strandnacht“ ab 20 Uhr am Dormagener Rathaus. Schon mal zum Vormerken: Am 19. Juli steigt der Firmen-Cup im Beach Soccer, am 20. Juli heißt es „Family Fun – das Generationenspiel“, am 27. Juli steigt eine „Plansch-Party“, am 28. Juli eine Schatzsuche. Das gesamte Programm ist unter www.swd-dormagen.de zu finden.