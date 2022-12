Wirtschaft im Rhein-Kreis Die Lage der Betriebe wird ernster

Man kann sich das „Risikobarometer“ als Lupe und Fernglas in einem vorstellen: Neben der Auswertung der Daten für 2022 wirft es auch einen Blick auf das nächste Jahr. Und da ziehen am Horizont eher dunkle Wolken auf, die Folgen: mehr Zahlungsausfälle, steigende Insolvenzgefahr oder Unternehmensaufgaben. Das wurde am Dienstag bei der Vorstellung des „Riskobarometers“ von Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und Creditreform Düsseldorf/Neuss deutlich. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz wies darauf hin, dass die Ausfallraten für 2022 aktuell noch niedrig sind. „Die Prognosen für 2023 sind allerdings eher kritisch.“