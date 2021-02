Neuss Düsseldorfer Häfen : RheinCargo erhöht die Kapazitäten für Salz-Transporte

Rhein-Kreis/Köln Der Logistikdienstleister hat 28 Spezialwaggons für Salz-Transporte erworben. Die Partnerschaft mit dem PVC-Anbieter Vinnolit wurde in diesem Zug verlängert.

Um eine Ausweitung der Zusammenarbeit möglich zu machen, baute RheinCargo im Hafen Köln-Godorf ein neues Salzlager und erwarb insgesamt 28 Spezialwaggons für Salztransporte. Das teilt das Unternehmen mit. RheinCargo wurde 2012 als Joint Venture der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) und der Neuss Düsseldorfer Häfen (NDH) gegründet und betreibt sieben öffentliche Rheinhäfen in Neuss, Düsseldorf und Köln. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Vinnolit weiter fortsetzen werden. Die lange Laufzeit des neuen Vertrages gibt beiden Partnern ein hohes Maß an Planungssicherheit. Unsere Investitionen in die Waggons und das Salzlager sind daher sehr gut angelegt“, erklären die beiden RheinCargo-Geschäftsführer Wolfgang Birlin und Jan Sönke Eckel. Der Vertrag umfasst den Transport von Steinsalz zu den Vinnolit-Produktionsanlagen in Hürth-Knapsack. Nähere Angaben zur Laufzeit werden nicht gemacht.