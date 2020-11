Logistik im Rhein-Kreis Neuss : RheinCargo setzt auf Ökostrom

Rhein-Kreis Der Logistik-Dienstleister nutzt für seine E-Lokomotiven Strom aus erneuerbaren Energien. Zudem werden vier neue Lokomotiven in den kommenden Wochen an das Unternehmen ausgeliefert.

Ab 2021 sind alle E-Lokomotiven de RheinCargo nur noch mit Ökostrom unterwegs. „Als Unternehmen haben wir die Verantwortung, Logistik und Transporte so umweltgerecht wie möglich zu organisieren. Daher haben wir uns entschlossen, mit unserem Stromanbieter einen Vertrag über die Nutzung von Ökostrom abzuschließen. Demnach wird die gesamte Energie, die unsere E-Loks verbrauchen, aus erneuerbaren Energiequellen bezogen“, erklärt Wolfgang Birlin, RheinCargo-Geschäftsführer für den Bereich Schienenlogistik. „Die Bahn ist so klimafreundlich wie kein anderes Verkehrsmittel. Mit dem Einsatz von Grünstrom entlasten wir die Umwelt deutlich und leisten einen Beitrag für gelebten Klimaschutz, was sich auch unsere Kunden ausdrücklich wünschen.“