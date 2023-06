Infos So spart man Ressourcen durch Upcycling

Möbel-Upcycling: Utas Stubenhocker

Vor allem mit Kreidefarben wird in der Werkstatt von Uta Schepping-Jäger gearbeitet, um den Möbeln einen rustikalen Look zu verleihen. Sie bietet außerdem Workshops zum Malen mit diesen Farben an. Das Ladenlokal von „Utas Stubenhocker“ ist Donnerstags und Freitags von 15 bis 18.30 Uhr, Samstags von 10 bis 14 Uhr und jeden 1. Mittwoch im Monat von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es online.