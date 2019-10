Kläger aus Dormagen : Cannabis-Patient darf wieder Auto fahren

Rhein-Kreis Neuss Am Donnerstag ging es am Düsseldorfer Verwaltungsgericht, um die Frage, ob ein Mann unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis Auto fahren darf. Der Rhein-Kreis lehnte das ab. Zu Unrecht, sagt das Gericht.

Der Dormagener hatte 2015 seinen Führerschein verloren. Damals war er von der Polizei unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt worden. Da er in der Folgezeit angab, Cannabis auch weiterhin aus medizinischen Gründen zu konsumieren, verweigerte ihm der Rhein Kreis Neuss eine neue Fahrerlaubnis. Daraufhin zog der 35-jährige vor Gericht. Er reichte am Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen die Kreisverwaltung ein, um seinen Führerschein zurück zu bekommen. Am Donnerstag in der entsprechenden Verhandlung legte der Mann ein Gutachten vor. Danach ist er auch unter dem Einfluss von Cannabis-Medikamenten in der Lage, Auto zu fahren. „Wichtig für die Beantwortung der Frage, ob der Mann den Führerschein zurückerhält, waren mehrere Punkte“, so ein Gerichtssprecher, „unter anderem war zu klären, ob der Mann die Cannabis-Medikamente so wie vom Arzt verordnet einnimmt und dass der sicheren Verkehrsteilnahme nichts im Wege steht.“ Das war bei dem Dormagener jeweils der Fall. Außerdem wurde auch untersucht, ob der 35-jährige verantwortungsvoll mit dem Medikament umgeht und dass die Leistungsfähigkeit auch bei dauerhafter Einnahme gegeben ist. Letztlich kamen die Richter zu dem Urteil, dass die Kreisverwaltung dem Kläger wieder einen Führerschein ausstellen muss.