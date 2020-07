Koodinierungsstelle im Rhein-Kreis Neuss : Praxisorientierte Workshops helfen bei Berufsorienterung

Neuss In den Ferien finden einwöchige und kostenfreie Kurse zur Berufsorientierung für Neunt- und Zehntklässler statt. Die Bildungszentren des Baugewerbes bieten im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ mehrere Workshops für Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss an. Darauf weist die Kommunale Koordinierungsstelle des Rhein-Kreises hin.

Beim „Challenge Bauprojekt“ vom 13. bis 17. Juli in Düsseldorf agieren Jugendliche als Bauunternehmer sogenannte „Tinyhouses“. Sie greifen zu Hammer und Nagel und arbeiten am Tablet sowie mit dem 3D-Drucker. Bei dem Projekt „Pimp your home“ vom 13. bis 17. Juli in Krefeld renovieren die Teilnehmer ein Zimmer: Bei der Raumgestaltung übernehmen sie sowohl die Planung als auch die praktische Umsetzung. Sie wählen und verarbeiten Tapeten und Farben aus und verlegen Laminat oder Teppichboden.