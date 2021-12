Positionspapier im Rhein-Kreis Neuss : Gesundheitswirtschaft soll digitale Chancen besser nutzen können

Rhein-Kreis Jeder sechste Erwerbstätige am Mittleren Niederrhein arbeitet in der Gesundheitswirtschaft. Die Branche erzeugt mehr als zehn Prozent der Wertschöpfung in der Region. Ein Positionspapier soll den Wirtschaftszweig stärken. Was darin gefordert wird.