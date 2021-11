Betrug im Rhein-Kreis Neuss : Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Die Polizei warnt derzeit vor Trickbetrügern, die viele unterschiedliche Maschen benutzen, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rhein-Kreis Neuss In den letzten Tagen wurden bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss mehrere Betrugsstraftaten im Zusammenhang mit dem Internet angezeigt.

Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter führte im Dezember 2019 einen vermeintlichen Support am Computer eines Seniors aus Kaarst durch und verlangte für den Service 1000 Euro. Den Betrag sollte der Computerbesitzer mit Guthabenkarten bezahlen. Diese Zahlungskarten können im Einzelhandel erworben werden und beinhalten ein vorausbezahltes Guthaben zur Nutzung von Dienstleistungen.

In den folgenden Monaten forderte der Servicemitarbeiter weitere Gutscheincodes und gab an, das Geld für den Senior sicher anlegen zu wollen. Da die Erklärungen für den Kaarster plausibel klangen, übermittelte er Codes von Guthabenkarten im Wert von insgesamt circa 60.000 Euro. Im Oktober 2021 wurde der Mann misstrauisch und wollte keine weiteren Codes senden.

Vermutlich um ihn in Sicherheit zu wiegen, wurden dem Senior 2.000 Euro überwiesen. Daraufhin fühlte sich der Kaarster wieder sicher und gab weitere Codes heraus. Erst bei einer weiteren Überweisung in Höhe von 1.000 Euro an den Senior Anfang November flog der Schwindel auf. Eine Bank hatte den Betrag mit dem Hinweis, dass es sich vermutlich um einen Betrug handele, zurück überwiesen und der Senior erstattete Anzeige.