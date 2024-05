Kampf gegen Betrugsmaschen Polizei-Kampagne mit Promifaktor

Er hat es selbst erlebt: „Hallo, hier spricht die Polizei. Ihre Tochter hatte einen Verkehrsunfall. Sie hat eine schwangere Frau überfahren. Sowohl die Dame als auch ihr ungeborenes Kind sind verstorben.“ Mit ihrer gemeinsamen Tochter könnten sie nicht sprechen; sie säße in Untersuchungshaft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution entlassen werden. So ähnlich sei das Telefonat im Februar letzten Jahres verlaufen, erzählt der betroffene Herr. Das Ehepaar hat daraufhin eine Summe im höheren fünfstelligen Bereich an die Betrüger gezahlt, die sich am Telefon als ihre gemeinsame Tochter ausgegeben hatten. Als das Paar bemerkte, Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden zu sein, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.