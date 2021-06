Digitalisierungs-Ausschuss des Rhein-Kreis Neuss : Die Politik wünscht sich eine App zur Kontaktnachverfolgung

Rhein-Kreis Digitalisierung entscheidet künftig über die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes. Das wurde bei der Diskussion im Kreis-Innovationsausschuss klar. Doch diese Schlüsseltechnologie soll noch auf weiteren Feldern Anwendung finden.

Digitalisierung Wenn die zunehmende Bedeutung des Home Office erklärt wird, dürfen die Risiken bei der IT-Sicherheit nicht verschwiegen werden. „Die Gefahr wird immer größer“, betonte Bodo Karnbach, der als Vertreter der ITK Rheinland sein für die Kommunen tätiges Unternehmen im Ausschuss vorstellte. Die Kommunen des Rhein-Kreises Neuss und der Kreis selbst sind wie die Stadt Mönchengladbach, die Stadt Düsseldorf und der Zweckverband Landfolge Garzweiler Mitglieder dieses von den Kommunen gegründeten Zweckverbands. „Die Digitalisierung der Verwaltung ist Kern der Strategie“, die die ITK verfolgt. In aller Regel werden bestehende Programme für die Arbeit in den Verwaltungen optimiert, allerdings hat die ITK auch schon ein eigenes, sehr erfolgreiches Programm entwickelt: den Kita-Navigator. Der Digitalisierungsgrad einer Kommune sei entscheidend für die Standortqualität, meinte Kernbach. Das gelte in Bezug auf die Wirtschaft, die sich über weniger bürokratische Hürden, beschleunigte Prozesse und den einfacheren Zugang zu Behörden freue. Die Bedeutung der Digitalisierung habe sich in der Corona-Zeit besonders herausgestellt. Das gelte auch für die Verwaltungen selbst gezeigt. Prozessoptimierungen und eine Verbesserung der Servicequaltität sind Folgen der fortschreitenden Digitalisierung, die allerdings nicht immer zum Nutzen der Bürger angewandt werden kann. „Der Datenschutz macht Riesenprobleme“, meinte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. So sei es (noch) nicht möglich, ein Fahrzeug digital bei der Zulassungsstelle an- oder abzumelden und könne nicht bei einem Wohnungswechsel digital ein Anwohnerparkwausweis beantragt und ausgestellt werden. Auf diesen Gebieten gibt es für die ITK Rheinland noch viel zu tun, so wie auch bei der IT in den Schulen. Bisher betreute die Gesellschaft kreisweit 250 Schulen bei der Digitalisierung, weitere werden in Kürze folgen.