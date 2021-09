Nach Corona-Pause : Messe für Stadtentwickler im Rhein-Kreis geht los

Rhein-Kreis Im vergangenen Jahr konnte die Polis Convention nur digital stattfinden. Jetzt sind wieder treffen vor Ort möglich. Diese Projekte stellen die Städte und Kreise dabei vor.

Als eine der ersten Messen bundesweit wird die Polis Convention wieder Leben in die Messehallen einziehen lassen. Am 15. und 16. September haben Stadt- und Projektentwickler auf dem Areal Böhler in Düsseldorf die Gelegenheit, in den persönlichen Kontakt zu kommen.