Kooperation im Rhein-Kreis Neuss : Pläne für die Jugendberufsagentur der Zukunft

In Neuss wurde über die künftige Jugendberufsagentur im Rhein-Kreis diskutiert. Foto: S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Jugendliche mit Problemen brauchen Lösungen aus einer Hand, ohne zwischen Ansprechpartnern unterschiedlicher Institutionen wechseln zu müssen. Zu diesem Schluss kamen jetzt die Kooperationspartner der künftigen Jugendberufsagentur im Rhein-Kreis Neuss.

Die Einrichtung soll sich aus dem bereits bestehenden Jugendhaus in Neuss entwickeln. „Wir dürfen keine Jugendlichen aus dem Blick verlieren und müssen sie dahingehend begleiten und beraten, dass ihnen eine berufliche Integration und ein selbstbestimmtes Leben gelingt“, erklärte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Begrüßung zahlreicher Gäste in der Neusser Pegelbar.

Diesem Gedanken folgte Torsten Withake, Geschäftsführer Arbeitsmarktmanagement der Regionaldirektion NRW. Er betonte, dass ein gemeinsamer Gestaltungswille sowie die Einbindung von Schulen und weiteren Netzwerkpartnern, wie sie bereits im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bestehe, wichtige Erfolgsfaktoren einer Jugendberufsagentur seien. „Wir sind gut aufgestellt in unserer Arbeit an den Schulen und im Matching durch die Neuorganisation hin zur lebensbegleitenden Berufsberatung. Wir freuen uns sehr, dass im Jugendhaus, in dem wir mit dem Jobcenter des Rhein-Kreises Neuss arbeiten, schon heute Kooperationsvereinbarungen mit allen Jugendämtern im Kreisgebiet existieren“, erklärt Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der auch für den Rhein-Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach. Diese Zusammenarbeit gelte es nun auszubauen. Parallel dazu könne ein gutes Beispiel aus Mönchengladbach, die Jugendintegrationsmaßname „JIM“, als niederschwelliges Angebot ein weiterer Baustein sein.