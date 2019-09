Kreisgruppe Neuss : Peter Pott gibt Vorsitz im Bund der Vertriebenen ab

Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Bei der Kranzniederlegung am Ostdeutschen Gedenkstein an der Oberstraße fehlte am Samstag ein bekanntes Gesicht: Peter Pott (77), Vorsitzender der Kreisgruppe Neuss im Bund der Vertriebenen (BdV), konnte aus gesundheitlichen Gründen an der Veranstaltung, die er in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, nicht teilnehmen.

„Ich bedauere das sehr, aber mein Gesundheitszustand lässt mir aktuell keine andere Wahl“, sagt Pott und kündigt gleichzeitig an, sein Amt als Vorsitzender der BdV-Kreisgruppe, das er 2013 übernommen hatte, zum 30. September aus eben diesen Gründen niederzulegen. „Bei der nächsten Wahl im April werde ich mich nicht mehr zur Wahl stellen.“ Bis dahin führe die stellvertretende Vorsitzende des BdV-Kreisverbands, Siegrid Bießner, die Geschäfte.

Als Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen im Kreis will Peter Pott weiterarbeiten. „Ich muss leider kürzer treten, was mit beiden Führungsaufgaben nicht zu vereinbaren ist“, so Pott. Die Entscheidung sei für die Landsmannschaft gefallen. „Wie es vor dem Krieg in Ostpreußen war, kann ich nicht sagen, aber wie es heute ist, da weiß ich Bescheid.“ Peter Pott und seine Frau Henrica kennen Land und Leute von vielen Reisen, die sie für Gruppen aus dem Rhein-Kreis organisiert haben. Dabei wurden immer Kontakte gepflegt, zum Beispiel zur Gemeinde Lötzen, heute Giżycko. Aus Neuss organisierte Pott Spenden für karitative Zwecke, gleichzeitig wurden aber Freundschaft und kultureller Austausch gepflegt.

Mit Blick auf seine Zeit als Vorsitzender der BdV-Kreisgruppe erinnert sich Pott gern an die Veranstaltungen zum Tag der Heimat, insbesondere bekannte Gäste aus der Politik, die er für Vorträge gewinnen konnte, darunter die CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Bodo Löttgen. 2018 erhielt die BdV-Kreisgruppe zudem den Heimatpreis des Kreisheimatbundes dafür, dass Pott und seine Mitstreiter das historische und kulturelle Erbe des ehemaligen deutschen Ostens in der Öffentlichkeit wachhalten.

(ki-)