Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Strukturwandel in größerem Radius denken

Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bedeutet eine Jahrhundertaufgabe für das Rheinische Revier. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Rhein-Kreis Neuss Der in Neuss lebende Wirtschaftsprofessor Paul J.J. Welfens sieht mit Blick auf den Strukturwandel noch jede Menge Handlungsbedarf. Was das Revier dringend für die Zukunft braucht?

Jeder Leuchtturm ist ein Bezugspunkt. Aber damit die Navigation in die richtige Richtung führt, muss das Leuchtfeuer stimmen. Darum geht es auch in der kürzlich von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) veröffentlichten Innovationsstudie 2021, die Handlungsempfehlungen und Innovationsfelder benennt, um den Strukturwandel zu meistern. Die „Leuchttürme im Rheinischen Revier“ greift der Titel dabei ganz programmatisch auf. Der in Neuss lebende Wirtschaftswissenschaftler Paul J.J. Welfens (64), Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Wuppertal, sieht noch Handlungsbedarf. „Mit Blick auf die Studie gibt es noch einige wichtige Punkte, die unbedingt ergänzt werden müssen“, sagt er. „Sonst wird es nicht funktionieren.“

Wenn die Region in 20 Jahren und danach weiterhin wirtschaftlich stark und lebenswert sein soll, müssen jetzt die wegweisenden Entscheidungen getroffen werden. Welfens plädiert dafür, den Blick ebenso zu weiten wie den Radius der Region. Zwar gibt es den Zusammenschluss der sechs Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit den drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in der Region zur Transferallianz im Rheinischen Revier (TARR). Aber auch die Universitäten müssten stärker eingebunden und gezielt ins Boot geholt werden. „Und zwar nicht nur Düsseldorf, Köln, Wuppertal oder Bonn, sondern zum Beispiel auch Maastricht.“ Dies sei auch mit Blick auf Start-ups wichtig. „Unternehmensgründungen finden in der Regel in einem Umkreis von 100 Kilometer um die Universität, an der der Abschluss gemacht wurde, statt“, erklärt Welfens.

Paul J.J. Welfens sieht Handlungsbedarf beim Strukturwandel. Foto: EIIW

Info Wirtschaftsprofessor lebt in Neuss Person Der Volkswirt Paul J.J. Welfens ist Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) an der Universität Wuppertal. Er ist Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europäische Wirtschaftsintegration und des Lehrstuhls Makroökonomik. Wohnort Neuss

Zudem plädiert der Volkswirt dafür, ein Leuchtturm-Projekt auf den Weg zu bringen, das internationale Strahlkraft hat. Er lenkt den Blick auf die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Künstliche Intelligenz (KI). Man brauche starke Akteure, der Standort müsse für global führende Unternehmen aus diesen Bereichen attraktiv sein. Ziel müsse sein, eines der Top-Unternehmen vor Ort anzusiedeln und den Rahmen hierfür zu schaffen – auch weil in diesem Fahrwasser oft weitere Top-Akteure folgen. „Um die gewaltige Aufgabe Strukturwandel zu benötigen, brauchen wir multinationale Großunternehmen“, sagt Welfens. „Das ist kein Misstrauensvotum gegen die KMUs in der Region. Sie würden von der Nähe profitieren.“

Innovation spielt beim Strukturwandel – das stellt die Studie heraus – eine zentrale Rolle. Der Kern: Bestehende Stärken nutzen, neue schaffen. „Generell gilt es, die internationale Perspektive auszubauen“, meint Welfens. Für ein Innovationscluster brauche man eine gewisse Stärke, zugleich müsse man Gründer fördern und Perspektiven zeigen. „Warum nicht einen Top-100-Guide mit Unternehmen aus den Niederlanden, Belgien oder der Schweiz erstellen und schauen, wen man hiervon anlocken kann“, sagt Welfens. Bei alledem müsse man auch Faktoren wie die Infrastruktur sowie Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität mit bedenken. Erstere müsse gezielt ausgebaut und in sie investiert, letztere entsprechend betont und vermarktet werden, zum Beispiel als touristische Dachmarke.