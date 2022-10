Delegation aus dem Rhein-Kreis Neuss : Partnerschaftskomitee besucht den Kreis Mikolów

Das Partnerschaftskomitee „Europäische Nachbarn“ stattete jetzt dem polnischen Kreis Mikołów einen Besuch ab. Foto: RKN

Rhein-Kreis Die Freundschaft zwischen dem Rhein-Kreis und dem polnischen Kreis Mikołów hat eine weitere Stärkung erfahren. Das wurde jetzt bei einem Besuch einer Delegation aus dem Rhein-Kreis um Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und das Partnerschaftskomitee „Europäische Nachbarn“ unter dem Vorsitz der stellvertretenden Landrätin Angela Stein-Ulrich deutlich.

Er begann mit der Teilnahme an der 800-Jahr-Feier der Stadt Mikołów, zu der Bürgermeister Stanisław Piechula ins Kulturhaus eingeladen hatte. Das teilt der Kreis mit.

Im Anschluss hatten die Gäste die Gelegenheit, die Kunstausstellung „Mikołówer Impressionen“ zu besuchen, die aus den 30 Jahren ihres Bestehens Arbeiten von Kunstschaffenden aus der Stadt präsentiert. Es folgte der Besuch eines Aktionstags von und für Senioren auf dem Marktplatz von Mikołów. Landrat Mirosław Duży beschrieb die vielfältigen Angebote für ältere Menschen an den zahlreichen Ständen und übertrug den Senioren mit dem großen Schlüssel des Kreishauses symbolisch für einen Tag die Gestaltungsmacht im Kreis Mikołów. Am Nachmittag stand ein Abstecher ins Energiemuseum in Łaziska Górne an. Das Museum wurde 2000 gegründet und ist im ältesten Gebäude eines Kohlekraftwerks aus dem Jahr 1917 untergebracht. Der Vorsitzende des Vereins der Freunde des Energiemuseums nahm die Gäste mit auf die eindrucksvolle Reise durch die Geschichte der Energieerzeugung in Schlesien.

Eine Führung durch die Kunstakademie in Kattowitz durch Professor Krzysztof Rzeźniczek schloss sich an. Den jungen und in Polen bekannten Künstler hatten die Mitglieder des Partnerschaftskomitees vor einem Jahr bei seinem Besuch im Rhein-Kreis kennengelernt. Dort hatte er – zusammen mit anderen Kunstschaffenden – an einer Ausstellung im Sandbauernhof in Liedberg teilgenommen.

Beim Treffen der beiden Partnerschaftskomitees am letzten Tag des Aufenthalts im Botanischen Garten in Mikołów dankte Landrat Duży seinem Amtskollegen Hans-Jürgen Petrauschke für die Hilfslieferungen für die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Es sei ihm eine große Freude, dem Landrat eine offizielle Dankesurkunde des ukrainischen Generalgouverneurs zu überreichen.

Im Anschluss berichtete Angela Stein-Ulrich als Vorsitzende des Partnerschaftskomitees von der Reise der Bildungskommission des Rhein-Kreises Neuss in den Kreis Mikolów im Mai, die zu fruchtbaren Ergebnissen geführt hat. So haben das Berufsbildungszentrum in Dormagen und die Schule für Energie und Dienstleistungen in Łaziska Górne eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen und planen für kommendes Jahr einen Austausch von Lehrkräften oder Schülern. Außerdem hat die Joseph-Beuys-Schule in Neuss Interesse daran, mit der Förderschule Maria Grzegorzewsksa in Mikołów in Kontakt zu treten, um über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sprechen.

Grazyna Nazar, Mitglied im Vorstand des Partnerschaftskomitees von Mikolów, trug das große Interesse der Sekundarschule in Ornontowice vor, mit dem Berufsbildungszentrum in Grevenbroich einen Ausbildungsabschnitt im Bereich Elektromobilität zu vereinbaren. Das heißt, es würden Schüler aus Ornontowice für drei Monate in die Schlossstadt kommen, um dort die neuesten fachlichen Erkenntnisse kennenzulernen.

Nach einem Imbiss und dem Austausch von Gastgeschenken verabschiedete man sich bis zum nächsten Wiedersehen. Vor Beginn des offiziellen Programms hatte Pfarrer Kornel Undas, früher Vorsitzender des ökumenischen Rates von Schlesien, die Besucher von Rhein und Erft in die evangelische St.-Johannes-Kirche in Mikołów eingeladen. Zwischen der evangelischen Gemeinde in Meerbusch-Lank und der Johannes-Gemeinde gab es vor 13 Jahren einen regen Jugendaustausch. Aus dieser Zeit gibt es auch einen Gedenkstein, der daran erinnert.

(NGZ)