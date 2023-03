Tipps und Adressen Diese Restaurants im Rhein-Kreis Neuss planen besondere Ostermenüs

Eine spezielle Fischkarte erwartet Besucher beim Restaurant Spitzweg in Neuss an Ostern. An Karsamstag und Ostersonntag gibt es dann zwei Menüs zur Auswahl. Für alle die traditionell auf Fleisch an den Feiertagen verzichten möchten, gibt es ein Schaumsüppchen mit gebackener Garnele und im Hauptgang Fisch. Aber auch Fleischliebhaber kommen an Ostern auf ihre Kosten. Sie erwartet unter anderem Carpaccio vom Kalbsfilet und Lammrücken. Die Menüpreise liegen bei 72 bis 75 Euro pro Person für jeweils vier Gänge. Eine detaillierte Übersicht über die Menüs gibt es hier.