Freiraumkonzept für den Rhein-Kreis Neuss : Online-Zukunftswerkstatt mit Fokus auf den Strukturwandel

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss bietet eine weitere Beteiligungsmöglichkeit bei der Erstellung des Freiraumkonzeptes mit Fokus auf den Strukturwandel. Am 9. November findet von 18.30 bis 20 Uhr eine Online-Veranstaltung unter dem Titel „Zukunftswerkstatt Freiräume“ statt.

Dabei werden die Ergebnisse der Online-Umfrage, erste Zwischenergebnisse des Freiraumkonzeptes und mögliche Pilotprojekte vorgestellt. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Eine Einwahl ist am Veranstaltungstag ab 18.15 Uhr unter folgendem Link möglich: https://us02web.zoom.us/wc/join/88534318295. Das teilt der Rhein-Kreis Neuss mit.

„Die Landschaft im Rhein-Kreis Neuss befindet sich durch den Strukturwandel und den Braunkohletagebau in einem steten Wandel. Die rekultivierten Flächen und Veränderungen der Landschaft beinhalten ein großes Potenzial, den Wirtschafts- und Lebensraum weiter zu verbessern“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Bei der Entwicklung der Ideen und Konzepte ist es uns wichtig, die Menschen im Kreis einzubinden und mitzunehmen.“ Im Mai und Juni konnten bereits Ideen für eine lebenswerte Entwicklung der Freiräume in einer Online-Beteiligung einbracht werden. 490 Menschen haben an der Befragung teilgenommen. Gefragt wurde, welche Qualitäten sie im Freiraum sehen und wo sich Orte befinden, die der Region ihre Qualität geben. Zudem konnten Vorschläge für Ziele bei der Entwicklung der Freiräume und nach hierfür geeigneten Orten gemacht werden.