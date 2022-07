Berufswahl im Rhein-Kreis Neuss : Offene Bewerbertage sollen bei Ausbildungssuche helfen

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit nutzt den Sommer und bietet offene Bewerbertage für junge Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, an.

Offene Bewerbertage bietet die Agentur für Arbeit am 7. Juli und am 11. August jeweils zwischen 12 und 18 Uhr an allen Standorten im Agenturbezirk an, also auch in Neuss (Marienstraße 24), Grevenbroich (Lindenstraße 43) und Dormagen (Römerstraße 25). „Jugendliche und junge Erwachsene, die noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, können sich am jeweiligen Empfang melden und werden von dort zum Team unserer Berufsberatung weitergeleitet“, erklärt Teamleiter Philipp Scharner. „Unser Arbeitgeberservice wird ebenfalls vor Ort sein und kann Interessierte in die noch offenen Ausbildungsstellen vermitteln.“ Die Berufsberater sind zudem per E-Mail erreichbar.