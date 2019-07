Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : NRW.Invest zieht Bilanz für den Niederrhein

Rhein-Kreis Die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST vermarktet den Investitionsstandort Nordrhein-Westfalen weltweit. Jetzt kamen die Repräsentanten der 16 NRW.INVEST-Auslandsbüros zu ihrem jährlichen NRW-Besuch zusammen.

Im Rahmen des Treffens besuchten die Vertreter aus China, Großbritannien, Japan, Indien, Israel, Korea, Polen, Russland, der Türkei und den USA in diesem Jahr den Standort Niederrhein, um sich mit den regionalen Partnern vor Ort auszutauschen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Auf dem Programm standen Unternehmensbesuche bei Canon Deutschland und Rondo Food in Krefeld sowie bei Trimet Aluminium in Voerde. „Der Niederrhein ist eine attraktive Wirtschaftsregion, die schon viele internationale Investoren angezogen hat – darunter Global Player wie 3M, Amazon, Air Liquide, UPS oder XCMG. Auch im vergangenen Jahr erzielte die Region bei der Auswertung der ausländischen Direktinvestitionen wieder ein beeindruckendes Ergebnis“, betonte Petra Wassner, Geschäftsführerin von NRW.INVEST. 2018 gab es am Standort Niederrhein 39 Investitions- und Erweiterungsprojekte internationaler Unternehmen.