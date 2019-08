Niederrhein Musikfestival : Ein Abend im Zeichen des Tangos

Beim niederrheinischen Musikfestival in Schloss Dyck gab es Stücke von Astor Piazolla zu hören. Foto: Leo Kammer

Jüchen Am Sonntag war nicht nur das Schützenwetter in Neuss traumhaft, sondern ebenso auf Schloss Dyck. Dort begann die bereits 15. Auflage des Niederrhein-Festivals im ausverkauften Innenhof des Hochschlosses.

Anette Maiburg, die Gründerin und bis heute künstlerische Leiterin des Festivals, hatte Schloss Dyck vor beinahe zwei Jahrzehnten kennen gelernt, ihr war sofort klar: „Hier will ich Konzerte machen.“

Insbesondere der Innenhof als „wunderschöner Konzertsaal mit hervorragender Akustik“ hatte es ihr angetan. Anette Maiburg steht für alternative Programme, insbesondere für die Musik anderer Länder und Kulturräume. „Alle unsere Programme haben gemeinsam, dass sie von klassischem Klangsinn geprägt sind und Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten“, ist sie überzeugt. In diese programmatische Idee passte natürlich das erste Konzert des diesjährigen Niederrhein-Festivals, das den Tango in den Innenhof des Schlosses brachte.

Dann kommt man nicht an Astor Piazolla (1921 – 1992) vorbei, den Erneuerer des argentinischen Tango. Prompt begann das Konzert mit dem Tango „Jeanne y Paul“ (1973) in einer attraktiven Bearbeitung von Marcello Nisinman – von ihm wird mehrfach zu sprechen sein – für Flöte und Bandoneon. Anette Maiburg (Querflöte) führte ihren virtuosen Part vollkommen frei über der zuverlässigen Begleitung des Bandoneons (Marcelo Nisinman) aus. „Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ gehören zu den bekanntesten Stücken Piazollas. Ursprünglich für sein 1960 gegründetes Quintett mit Bandoneon, Violine, Klavier, E-Gitarre und Kontrabass besetzt, war die mit Raffinesse und großer Kultiviertheit mit Flöte, Bandoneon, Violoncello (Guido Schiefen) und Klavier (Florian Noack) ausgeführte Bearbeitung vor allem für Freunde gepflegter Kammermusik ein Hochgenuss. Den absoluten Jubel erhielt aber „Le grand Tango“ für Violoncello und Klavier, das einzige Werk des Abends in Piazollas ursprünglicher Gestalt. Er hatte das Werk 1982 dem legendären russischen Cellisten Mstislaw Rostropowitsch gewidmet. Guido Schiefen spielte den überaus anspruchsvollen Part mit kühler Virtuosität: Dem Luzerner Professor für Violoncello gelangen selbst ausgedehnte Glissandi wunderbar.