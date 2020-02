Arbeiten im Rhein-Kreis Neuss : Gewerkschaft fordert höhere Löhne bei Fast-Food-Ketten

Rhein-Kreis Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert Löhne von mindestens zwölf Euro pro Stunde. Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband laufen.

Lohn-Plus fürs Burger-Braten: Im Rhein-Kreis Neuss sollen die Beschäftigten in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s, Burger King & Co. mehr Geld bekommen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Die Mitarbeiter stehen rund um die Uhr an der Fritteuse oder an der Verkaufstheke – bekommen dafür aber meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“, kritisiert Karim Peters von der NGG Krefeld-Neuss. Die Gewerkschaft verlangt „armutsfeste Löhne“ von mindestens zwölf Euro pro Stunde. Profitieren würden davon auch die Beschäftigten bei Marken wie Starbucks, KFC, Nordsee, Vapiano, Tank & Rast und Pizza Hut.