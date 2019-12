Jobs und Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Neuer Service für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt

Die Kooperationspartner trafen sich kurz vor dem Start des neuen Service-Angebots (v.l.): Martijn Spaargaren (stellv. Geschäftsführer der Euregio Rhein-Maas-Nord), Franz-Josef Schmitz (Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Viersen), Don Thijssen (Regiomanager der UWV Noord- en Midden-Limburg), Bettina Rademacher-Bensing (Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld), Alexander Vervoort (Vorsitzender der Arbeitsmarktregion Venlo) und Angela Schoofs (Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach. Foto: Arbeitsagentur

Rhein-Kreis Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland und den Niederlanden hat ähnliche Ansprüche. Darum soll die Kooperation verbessert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um den gemeinsamen Arbeits- und Ausbildungsmarkt besser zu erschließen, haben die Agenturen für Arbeit Mönchengladbach, zu der auch der Rhein-Kreis Neuss zählt, Krefeld und das Jobcenter Kreis Viersen mit der niederländischen Arbeitsverwaltung UWV Noord- en Midden-Limburg, der Euregio Rhein-Maas-Nord und der Arbeitsmarktregion Venlo eine Kooperationsvereinbarung zur Schaffung des „Service grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung“ abgeschlossen. Die Arbeit dort wird ab Januar 2020 aufgenommen, die offizielle Eröffnung ist für Mai 2020 vorgesehen. Das Büro wird sich im Erdgeschoss des Gebäudes der UWV in Venlo (Prinsessesingel 10, 5911 HS Venlo) befinden.

Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, beschreibt die Intention der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen über Grenzen sprechen, unterstützen die Arbeitsverwaltungen und Netzwerkpartner den europäischen Ausgleich durch eine Vielzahl an Projekten und Aktivitäten. Arbeit ist ein wesentlicher Teil eines selbstbestimmten Lebens.“ Sie freue sich, dass die Agentur für Arbeit Krefeld und das Jobcenter Kreis Viersen sowie die Netzwerkpartner mit dem Projekt der grenzüberschreitenden Vermittlung konkret Menschen helfen und in Arbeit vermitteln können. „Mit dem gemeinsamen Büro in Venlo bündeln wir die Beratungsangebote und bieten Information, Beratung und Vermittlung aus einer Hand“, erklärt Rademacher-Bensing.

Die Globalisierung und Internationalisierung schreitet in der Wirtschaft stetig voran. Die Agenturen für Arbeit Mönchengladbach und Krefeld sowie der Kreis Viersen grenzen in erheblichem Umfang an das Staatsgebiet der Niederlande. Die wirtschaftlichen Beziehungen haben sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, wobei sich die Arbeitsmarktlage in den Niederlanden und Deutschland ähnlich präsentiert. Seit 2014 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit Krefeld und dem UWV Noord –en Midden Limburg. Sowohl der niederländische als auch der deutsche Arbeitsmarkt zeichnen sich durch eine hohe Arbeitskräftenachfrage, insbesondere für Facharbeiter, aus. Die Vermittlungsbemühungen sollen darum auf beiden Seiten der Grenze intensiviert werden.

Um den Arbeitnehmern und Arbeitgebern einen umfassenden „360 Grad“-Blick und ein entsprechendes Angebot über den Arbeitsmarkt und die arbeitsmarktpolitischen Instrumente geben zu können, sei es wichtig auch „crossborder“ aktiv zu werden. Die Partner des „Service grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung“ haben sich zum Ziel gesetzt, den Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt zu optimieren.

Dass der hiesige Arbeitsmarkt nicht an der Grenze zu den Niederlanden endet, ist für Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, ein wichtiger Punkt. „Gerade in einer Grenzregion wie der unseren ist der Ausgleich auch auf dem Arbeitsmarkt ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, von dem beide Länder profitieren. Die enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Arbeitsverwaltung und unser Serviceangebot für Grenzpendler stärken diese Entwicklung“, erklärt sie. „Wir bringen konkret Arbeitgeber und Arbeitnehmer dies- und jenseits der Grenzen zusammen.“ Das bestehende Angebot in Mönchengladbach mit dem „Grenzinfopunkt“ sei ein Brückenschlag zum neuen grenzüberschreitenden Service. Auch Don Thijssen, Regiomanager der UWV Noord- en Midden-Limburg, hebt die Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltungen heraus: „Wichtig sind Transparenz und Information. Es gilt, gemeinsame Ressourcen einzusetzen, um den Abbau von Hürden voranzutreiben und den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften über die deutsch-niederländische Grenze zu intensivieren.“

(NGZ)