Polizei im Rhein-Kreis Neuss Landrat begrüßt mehr als 50 neue Polizisten

Drei Beamte wurden auf eigenen Wunsch in den Rhein-Kreis versetzt. Die Neuen werden auch in den Bereichen Verkehr und Kriminalität eingesetzt. Der Großteil verstärkt jedoch die Polizeiwachen in Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Jüchen, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss. In seiner Begrüßung wünschte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Anwesenden zum Dienstantritt einen guten Start: „Es freuen sich alle, dass sie in den Rhein-Kreis-Neuss gekommen sind.“