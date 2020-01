Rhein-Kreis Neuss ebenfalls aktiv : Neue Mitglieder in der Euregio Rhein-Maas-Nord

Rhein-Kreis Die Gemeinde Schwalmtal und MKB Limburg (1300 Mitglieder) sind seit dem 1. Januar 2020 Mitglied der Euregio Rhein-Maas-Nord, zu der auch der Rhein-Kreis Neuss gehört. Mit MKB Limburg ist wieder ein Vertreter der Wirtschaft auf der niederländischen Seite der Euregio aktiv nach dem Rückzug von der Kamer van Koophandel.

Durch MKB Limburg erhalten Unternehmer aus Nord- und Mittel-Limburg mehr Einblick in die grenzüberschreitenden Möglichkeiten der Euregio Rhein-Maas-Nord. Gijs Hendrikx, Regio-Vorsitzender MKB Noord-Limburg: „Wir sind Mitglied geworden, damit wir die grenzüberschreitenden Chancen besser nutzen können. Das funktioniert am besten, wenn wir niederländische und deutsche Unternehmer zusammen bringen und vernetzen.“ Als Beispiele nennt er Themen wie Cybersecurity und Arbeitsmarkt. „Die digitale Infrastruktur erstreckt sich weltweit und wird nicht von Grenzen beschränkt. Wie kann man zum Beispiel die Online-Security am besten organisieren? Das gilt auch für den internationalen Arbeitsmarkt: Wie kann man zu einer vernünftigen Arbeitsvermittlung kommen?“, so Hendrikx. Dies könne man grenzüberschreitend angehen.